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Hatay Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Lale Köklü Karagöz,Cem Genco   | 31.07.2021
Hatay Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Mehmet Gürkan / AA

Hatay

Çubuklu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ve yer ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, aynı mahallede sabah saatlerinde de ormanlık alana yakın bahçede yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.

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