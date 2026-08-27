Bakan Şimşek, vergi ve prim borcu bulunan esnafa yönelik kredi düzenlemesini değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi.