Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Bozhan Memiş
27 Ağustos 2026•Güncelleme: 27 Ağustos 2026
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
29 Ağustos Cumartesi:
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova
21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
21.30 Galatasaray-Göztepe: Mehmet Türkmen
30 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.30 Samsunspor-Fenerbahçe: Yasin Kol
31 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK: Çağdaş Altay