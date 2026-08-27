Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, cumartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın akşam güneyinde, cumartesi sabahtan itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

