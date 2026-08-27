YÖK, İTÜ ile Karabağ Üniversitesi bünyesinde akademik birimler kuracak Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Azerbaycan'daki Karabağ Üniversitesi bünyesinde akademik birimler kurulacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ Üniversitesi bünyesinde akademik birimler açılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, karar doğrultusunda Türkiye-Azerbaycan yükseköğretim işbirliğinde yeni bir adım atıldı.

İTÜ ile Karabağ Üniversitesi arasında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in katılımıyla 21 Ocak'ta imzalanmıştı.

Mutabakat zaptı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde işbirliğini, öğrenci ve öğretim üyesi değişimini, ortak araştırma projelerini, çift diploma programlarını ve mühendislik alanında ortak laboratuvar çalışmalarını kapsıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce üzerinde mutabakata varılan akademik birimlerin faaliyete geçirilmesinin önü açıldı.

"Karabağ'ın yeniden inşasına bilim, teknoloji ve nitelikli insan kaynağıyla katkı sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye-Azerbaycan yükseköğretim işbirliğinde yeni ve önemli bir aşamaya geçildiğini belirtti.

Özvar, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yükseköğretim işbirliğinde yeni ve çok kıymetli bir adım daha atıyoruz. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz ve iki ülkenin güçlü üniversitelerini ortak bir akademik hedef etrafında buluşturan işbirliği modelimizi şimdi Karabağ'a taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabağ Üniversitesinin tarihi önemine dikkati çeken Özvar, "Karabağ Üniversitesi, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında yükselen bağımsızlığın, geleceğin ve kültürel dirilişin en anlamlı sembollerinden biridir. İTÜ'nün mühendislik alanındaki güçlü birikimini Karabağ Üniversitesiyle buluşturarak Karabağ'ın yeniden inşasına bilim, teknoloji ve nitelikli insan kaynağıyla katkı sunacağız." açıklamasını yaptı.

İki ülke arasındaki yükseköğretim işbirliğini kalıcı yapılara dönüştürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Özvar, "İki kardeş ülke arasındaki güçlü bağları yükseköğretimde kalıcı kurumlara ve ortak bilimsel kapasiteye dönüştürmeye devam edeceğiz. Karabağ'ın geleceğini inşa edecek gençlerin yetişmesine Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinin bilgi ve tecrübesiyle destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yükseköğretimdeki tecrübemizi uluslararası arenaya taşıyoruz"

Özvar, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararası ölçekte giderek daha güçlü bir konuma ulaştığını belirterek, YÖK'ün geliştirdiği uluslararasılaşma modelinin farklı coğrafyalara yayıldığını kaydetti.

Yükseköğretimde küresel bir güç haline gelindiğine işaret eden Özvar, "Ülkemizin önde gelen üniversiteleri, güçlü oldukları alanlarda başta gönül coğrafyamız olmak üzere pek çok ülkede ortak üniversiteler, akademik birimler ve programlar açıyor. Yükseköğretimdeki tecrübemizi uluslararası arenaya taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özvar, Türkiye'nin yükseköğretimde sahip olduğu akademik kapasiteyi daha geniş bir coğrafyayla buluşturacak yeni modeller geliştirmeyi sürdüreceklerini bildirerek, "Geliştirdiğimiz modeli genişletiyoruz. Karabağ Üniversitesi'nde mühendislik ağırlıklı birimler açacağız." bilgisini verdi.