Hakkari'deki kayak merkezinde baharda da kayak keyfi yaşanıyor Kar örtüsünün yerde kalma süresinin en uzun olduğu illerden Hakkari'de, kış mevsimindeki yoğun yağışların etkisiyle kayak sezonu baharda da devam ediyor.

Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan ve bazı noktalarda kar kalınlığı 2,5 metre olarak ölçülen merkez, yılın bu döneminde de misafirlerine kayak imkanı sağlıyor.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki pistlerde gece kayağı yapılabilen merkezde kentin yanı sıra farklı illerden gelenler, snowboard yapıp kayak takımları ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçiriyor.

Telesiyejle 3 bin rakımın üzerindeki zirve ve yamaçlardaki pistlere çıkan kayak tutkunları, eşsiz manzaraya karşı kayarak adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince uygulanan "Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında kentteki okullardan gelen öğrenciler de merkezde kayak eğitimi alıyor.

"Kayak sezonunun uzaması velinimet"

İstanbul'dan gelen Handan Koçer Karagöz, AA muhabirine, kayak yapmanın eğlenceli bir aktivite olduğunu söyledi.

Bu mevsimde bu kadar karın olmasının şaşırtıcı olduğunu belirten Karagöz, şunları kaydetti:

"Şaşkınlık içindeyim. Nisan ayında hiçbir zaman bu kadar kar görmedim. Şu an ilkleri yaşıyorum. Büyük ihtimalle nisanın sonu mayısın başında da kayak yapılabilir. Bu sene buraya aşırı kar yağmış. Kayak sezonunun uzaması velinimet. Burada yapılabilecek en güzel aktiviteler arasından kayak tercih ediliyor. Tesis çok iyi, fiyatlar çok uygun."

Kayaksever Tahsin Taşkın ise "Ailemle kayak merkezine geldim. Burada güzel zaman geçiriyoruz. Geçen sene bu kadar kar yoktu. Burada sezon belki bir ay daha sürebilir. Bugün çok öğrenci gelmişti. Değerlendirebiliyorsanız kar iyi bir fırsattır. Kızlarımdan biri İzmir'den geldi. Onları buraya getirdik." dedi.

Eylül Taşkın ise havanın güzel olduğunu ve bunu değerlendirmek istediklerini ifade ederek "Geldiğimizde yolda kar 2-3 metreyi geçiriyordu. Burası çok güzel. Temiz hava almaya, ailemle eğlenmeye geldik. Bu kadar kar, baharın daha güzel olacağının habercisi gibi. Bu kadar kar örtüsünü başka yerde görebileceğimi düşünmüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Nazdar Havin Adıyaman ise okuldaki arkadaşlarıyla tesise geldiklerini söyledi.

Adıyaman, "Bugün kayak takımlarını takıp gün boyu eğlendik. Çok eğlenceli geçti. Burası çok güzel. Herkesin gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.