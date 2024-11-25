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DRON- Ankara'da Siteler Sanayi Bölgesindeki bir iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Hakkari'de kar ulaşımda aksamaya neden oldu

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ulaşım aksadı.

Hikmet Temeş  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Hakkari'de kar ulaşımda aksamaya neden oldu

Hakkari

Kentte geceden beri etkili olan sağanağın ardından kar yağışı başladı. Karla birlikte yüksek kesimler, beyaza büründü.

Durankaya beldesine gitmeye çalışan bazı araçlar ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, karla kaplanan Şivekür Tepesi mevkisinde ilerleyemedi.

Araçlarına zincir takarak jandarma ekiplerinin desteğiyle geri dönen vatandaşlar ve sağlık ekipleri, başka güzergahtan beldeye gitti.

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