Hakkari'de kar ulaşımda aksamaya neden oldu
Hakkari'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ulaşım aksadı.
Hakkari
Kentte geceden beri etkili olan sağanağın ardından kar yağışı başladı. Karla birlikte yüksek kesimler, beyaza büründü.
Durankaya beldesine gitmeye çalışan bazı araçlar ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, karla kaplanan Şivekür Tepesi mevkisinde ilerleyemedi.
Araçlarına zincir takarak jandarma ekiplerinin desteğiyle geri dönen vatandaşlar ve sağlık ekipleri, başka güzergahtan beldeye gitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.