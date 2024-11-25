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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Devlet Günü'nü kutladı

Aynur Ekiz  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Devlet Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in 25 Kasım Devlet Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in 25 Kasım Devlet Günü kutlu olsun." ifadesine yer verdi.

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