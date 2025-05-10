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Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesi yolunu açmaya çalışıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Ulaş Güven  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesi yolunu açmaya çalışıyor

Hakkari

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunda çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, zaman zaman ekskavatör kullanıyor.

Yolun kısa sürede açılması hedefleniyor.

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