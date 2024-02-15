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Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Sayim Harmancı  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

Hakkari

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince öğrencilerin okullara ulaşmada yaşayabilecekleri aksaklıkların önlenmesi amacıyla kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde, taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

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Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitime bugün ara verildi
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