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Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mağara ve sığınağa gizlenmiş silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Sayim Harmancı  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında dün "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-250) Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında yürütülen arama çalışmalarında tespit edilen mağara ve sığınağa gizlenmiş 35 büyük tüp, uçaksavar namlusu, 1303 uçaksavar mühimmatı, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, uçaksavar silahı, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, bu silaha ait 30 şarjör, av tüfeği, 17 el bombası, kürek, el dürbünü, silah üstü dürbün ve akü ele geçirildi.

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