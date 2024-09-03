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Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanakların, yarın sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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