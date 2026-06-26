Hafta sonu iki Elektronik Yabancı Dil Sınavı yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/6 İngilizce) ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/7 Arapça/Rusça) hafta sonu gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/6 İngilizce yarın, e-YDS 2026/7 Arapça/Rusça ise 28 Haziran Pazar günü uygulanacak.

Elektronik sınavlar, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde yapılacak. e-YDS/İngilizce 47 salonda, e-YDS/Arapça/Rusça 22 salonda düzenlenecek.

Sınavlar, saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler uygulanacak ve 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 16.45'te sona erecek sınavlarda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı gün açıklanacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

İki sınava 7 bin 361 aday katılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-YDS/İngilizceye 5 bin 321, e-YDS/Arapça/Rusçaya ise 1538'i Arapçadan, 502'si Rusçadan olmak üzere 2 bin 40 adayın başvurduğunu belirtti.

Sınavlara katılacak 15 engelli aday için elektronik sınav merkezlerinde ve binalarda gerekli düzenlemelerin yapıldığını vurgulayan Ersoy, "Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 62 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlisi dahil 392 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.