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Güngören'de boşaltılan bina yıkım sırasında çöktü

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Mücahit Türetken, Berfin Kıraç, Zeynep Rakipoğlu  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Güngören'de boşaltılan bina yıkım sırasında çöktü Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde boşaltılan ve yıkımına başlanan, 3 katı iş merkezi, 3 katı da konut olarak kullanılan 6 katlı binada, çalışmalar sırasında çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çöken binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.

Çökmenin etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan 7 katlı başka bir binada ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. 3. katındaki duvarları yıkılan ve bazı katları zarar gören binada ikamet edenler tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, çökme sırasında bölgedeki vatandaşların olay yerinden uzaklaşmaya çalışması, bir otomobilin son anda enkaz altında kalmaktan kurtulması ve etrafın tozla kaplanması yer aldı.

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