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Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli kar uyarısı

Dilhan Türker Yıldız  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli kar uyarısı

Ankara

Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Bitlis'in doğu kesimleri ile Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır ve çevrelerinde gece yarısına kadar kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Bölgelerde kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, tipi ile kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bölgede yarın öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağmur ve sağanağın görüleceği, ayrıca 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar yağışının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan ile kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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