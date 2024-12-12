Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde düzenlenen "Gürz-29" operasyonlarında, 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-29" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.
Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucunda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktardı.
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5 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-29” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 12, 2024
Terör, insanlığın ortak düşmanıdır.
Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek❗️
🚩Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya… pic.twitter.com/k5v5vehgE8