Dolar
13.51
Euro
15.43
Altın
1,820.42
ETH/USDT
3,264.40
BTC/USDT
42,658.00
BIST 100
2,100.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılıyor.
logo
Gündem

Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısında bulundu.

Özcan Yıldırım   | 17.01.2022
Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu'da beklenen yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinde yoğun kar, bölgenin güneyinde ise kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, 19 Ocak Çarşamba kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının bölgenin batısında 19 Ocak'ta öğle saatlerinde, doğusunda ise 20 Ocak sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de Omicron belirlenen vakaya virüsün postadan bulaştığı ileri sürüldü
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
'Hızla yayılan Omicron'u maske ve hijyenle frenleyin' uyarısı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
TEİS'ten 'kaliteli ve güvenilir cerrahi maske kullanılmalı' uyarısı

Benzer haberler

Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

Yolu kardan kapanan köylerdeki aşı taleplerine paletli ambulansla yetişiyorlar

Beyaz örtüyle kaplanan Bozcaarmut Göleti ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli
Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı