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Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler yarın yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Mehmet Efe Kansu  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler yarın yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda gerçekleştirilmesi planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe'den yarın saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan ise 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

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