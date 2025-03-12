Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi
Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 6 sefer iptal edildi.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapılacak. Planlı diğer 6 sefer, fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.