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Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 6 sefer iptal edildi.

Burak Akay  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapılacak. Planlı diğer 6 sefer, fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.

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Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi
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