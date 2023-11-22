Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziantep
KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.