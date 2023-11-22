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Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mehmet Akif Parlak, Uğur Aydıntürk  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep

KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

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