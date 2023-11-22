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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak, Konya Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30/Konya/18.00/19.15/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler ve şehit öğretmenlerin yakınlarıyla buluşacak.

(Ankara/19.00)​​​​​​​ (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19. Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu Açılış Toplantısı'na katılacak.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı tüketici güven endeksi ile bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin çabalarıyla Gazze’ye yönelik çalışmalar için kurulan temas grubundaki bakanlarla görüşmelerde bulunacak.

(Londra/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi amacıyla sağlanan ancak takvimi henüz duyurulmayan uzlaşıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.​​​​​​​

SPOR

1- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk tur grup maçları tamamlanacak. D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın KK Mornar-Barsko zlato, E Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Portekiz'in Porto takımını ağırlayacak.

(İstanbul/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında; A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Romanya'nın ACS Sepsi SIC, B Grubu'nda ÇBK Mersin ise Macaristan'ın Serco UNI Györ takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00/Mersin/19.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında; F Grubu'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, Slovakya'nın MBK Ruzemberok, E Grubu'nda Beşiktaş, Belçika'nın Kangoeroes Mechelen, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Fransa'nın Union Feminine Angers takımını ağırlayacak. Emlak Konut ise Fransa'nın Roche Vandee Basket ekibine konuk olacak.

(Kayseri/18.30/İstanbul/19.00/20.00/La Roche-sur-Yon/22.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar başlayacak. C Grubu'nda Halkbank, İtalya'nın Gas Sales Daiko takımına konuk olacak.

(Piancenza/22.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Avusturya'nın Hypo Tirol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Innsbruck/21.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Yunanistan'ın AOP Kifisias takımına konuk olacak.

(Atina/20.00)

7- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası; Kuzeyboru-Galatasaray Daikin ve Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop maçlarıyla tamamlanacak.

(Aksaray/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

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