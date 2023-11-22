Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak, Konya Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.
(İstanbul/13.30/Konya/18.00/19.15/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler ve şehit öğretmenlerin yakınlarıyla buluşacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/10.30/09.15/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19. Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu Açılış Toplantısı'na katılacak.
(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı tüketici güven endeksi ile bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin çabalarıyla Gazze’ye yönelik çalışmalar için kurulan temas grubundaki bakanlarla görüşmelerde bulunacak.
(Londra/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi amacıyla sağlanan ancak takvimi henüz duyurulmayan uzlaşıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk tur grup maçları tamamlanacak. D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın KK Mornar-Barsko zlato, E Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Portekiz'in Porto takımını ağırlayacak.
(İstanbul/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)
2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında; A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Romanya'nın ACS Sepsi SIC, B Grubu'nda ÇBK Mersin ise Macaristan'ın Serco UNI Györ takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00/Mersin/19.30) (Fotoğraflı)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında; F Grubu'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, Slovakya'nın MBK Ruzemberok, E Grubu'nda Beşiktaş, Belçika'nın Kangoeroes Mechelen, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Fransa'nın Union Feminine Angers takımını ağırlayacak. Emlak Konut ise Fransa'nın Roche Vandee Basket ekibine konuk olacak.
(Kayseri/18.30/İstanbul/19.00/20.00/La Roche-sur-Yon/22.00) (Fotoğraflı)
4- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar başlayacak. C Grubu'nda Halkbank, İtalya'nın Gas Sales Daiko takımına konuk olacak.
(Piancenza/22.00)
5- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Avusturya'nın Hypo Tirol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Innsbruck/21.00)
6- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Yunanistan'ın AOP Kifisias takımına konuk olacak.
(Atina/20.00)
7- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası; Kuzeyboru-Galatasaray Daikin ve Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop maçlarıyla tamamlanacak.
(Aksaray/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.