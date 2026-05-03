Gaziantep ve çevre illerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi Gaziantep ve çevre illerde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gaziantep’te öğleden sonra sağanak etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yayalar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) binasının çatısının uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Valiliğinden yağışlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın olan yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir."

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

Valiliğin ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu an itibarıyla Alleben Deresi’nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir. Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir. Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir."

Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 okulda eğitime yarın ara verilecek

Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden bu okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmelerle ilgili kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır."

Kilis

Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Öte yandan Kilis'in Musabeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşama doğru aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de sağanak, fırtına ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu ilçede, 15 katlı bir apartmanın çatısındaki su deposu yerinden koparak yola düştü.

Fırtına nedeniyle yol kenarındaki bazı ağaçlar ise devrildi.

Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı, devrilen ağaçların kaldırılması ve yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ekiplerin ilçe genelindeki çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Birecik'te 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını, Viranşehir'de de 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Birecik ilçesinde gerçekleşen ani, kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği, binaların çatılarında hasar oluştuğu, ayrıca yer yer su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.

Meydana gelen olumsuzluklara ilk andan itibaren ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimlerimiz ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Alandaki çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşehrilerimize baş sağlığı diliyor, yaralılarımız için acil şifalar temenni ediyoruz. Meydana gelen olumsuz hava şartlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Diyarbakır

Diyarbakır'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, bazı yollar ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Cadde ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Diyarbakır-Şanlıurfa çevre yolundaki alt geçitlerde su birikintileri nedeniyle trafik polisleri önlem aldı.

Alt geçitlerde Şanlıurfa yönünden trafik akışı bir süreliğine durduruldu. Su birikintisine girdikleri için arızalanan bazı araçlar itilerek güvenli bölgeye çekildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Ulaşımın normale dönmesi için Karayolları, itfaiye ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Elazığ

Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zorlukla ilerledi.

Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.