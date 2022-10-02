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Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 02.10.2022
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhal karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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