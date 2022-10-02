Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhal karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG’li teröristlere derhâl karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz.#MSB pic.twitter.com/iBbCc8zMOu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2022