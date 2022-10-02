Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,300.00
BTC/USDT
19,224.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahi, Ömer Kundakçı   | 02.10.2022
Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara/Muğla

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.58'de meydana gelen sarsıntının derinliği 8,11 kilometre olarak belirlendi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, AA muhabirine, depremin ilçe merkezine uzak Otmanlar ve Karaçam mahallelerinde daha çok hissedildiğini söyledi.

Bölgeye tedbir amaçlı jandarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildiren Maslak, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yok. Jandarma ekiplerimiz her ihtimale karşı bölgede çalışma yapıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu
Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 5 zanlı daha tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Çalışgan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı

Türkiye, kriket sporunda dünyada söz sahibi olmak istiyor

Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem
Kayalıklarda mahsur kalan İngiliz turisti JAK timleri kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan İngiliz turisti JAK timleri kurtardı

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet