Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerce açılan taciz atışı sonucu şehit olan Ataş'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.