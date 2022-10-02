Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,294.60
BTC/USDT
19,145.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın ailesine başsağlığı diledi.

Mehmet Tosun   | 02.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerce açılan taciz atışı sonucu şehit olan Ataş'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
AFAD, Ardahan'daki depremin ardından iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi
Kaş'ta makilik alandan çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın açılışını gerçekleştirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Yazar Fatma Korkutata, 81 ilden çocukların 'Tayyip Dede'ye olan duygularını mısralara döktü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Çalışgan'ın ailesine başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirme: Hukuken çok net konu

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirme: Hukuken çok net konu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru yolda ilerlediğimizi ispatladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru yolda ilerlediğimizi ispatladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet