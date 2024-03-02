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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde’de Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi saha ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
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Gündem

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya gelecek

ADF'de konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Ali İhsan Çam  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya gelecek

Ankara

Filistinli Bakan Maliki, "Müslüman ülkeler ve uluslararası camia net bir duruş göstermeli, İsrail'in yüzyıllardır devam eden mevcut durumu değiştirme çabalarını boşa çıkarmalıyız. Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır. Bu ülkeler (Avrupa ülkeleri) inisiyatif almalı, bu inisiyatif Filistin devletini tanımakla başlayabilir." dedi.

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