Dolar
28.92
Euro
31.19
Altın
2,028.19
ETH/USDT
2,270.60
BTC/USDT
44,078.00
BIST 100
7,855.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'li yetkiliyle "Gazze'yi" görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Barış ve güvenliğin tesisi, İsrail işgalinin sona erdirilmesiyle mümkündür." dedi.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'li yetkiliyle "Gazze'yi" görüştü

Ramallah

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Philip Gordon ile İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik işgalini görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Gordon, Ramallah'taki Başkanlık konutunda bir araya geldi.

Abbas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması için ABD yönetiminin İsrail'e acil müdahale etmesi ve baskı yapması gerektiğini vurguladı.

"İsrail Gazze'de güvenli yer bırakmadı"

Filistin Devlet Başkanı, "İsrail, sivilleri, hastaneleri ve barınma merkezlerini hedef alarak işlediği katliamlarla Filistin halkına Gazze'de sığınabilecek güvenli bir yer bırakmadı." dedi.

Filistin halkının göçe zorlanmasına ilişkin Abbas, "Gazze Şeridi ve Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Barış ve güvenlik, İsrail işgalinin sona erdirilmesiyle mümkündür"

Filistin Devlet Başkanı, ABD'ye, "İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin, sessiz ve planlı ilhakın yaşandığı Batı Şeria, Kudüs ve Ürdün Vadisi bölgelerinde, Filistinlilerin yerinden edilmesini hedefleyen saldırı, cinayet ve yıkımlarının engellenmesi için" müdahil olma çağrısında bulundu.

Gazze'ye yönelik gıda, tıbbi ve insani yardımların yetersiz olduğuna dikkati çeken Abbas, bölgeye acilen su, elektrik ve yakıt sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Abbas, Gazze’deki hastanelerin ve sağlık tesislerinin binlerce yaralının tedavi görebilmesi için yeniden faaliyete geçirilmelerinin ve bu konuda gerekli yardımların sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, şunları kaydetti:

"Ne pahasına olursa olsun, Gazze Şeridi'ndeki halkımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşgal makamlarının Gazze Şeridi'nin herhangi bir bölümünü ayırma, işgal veya tecrit etme planlarını tamamen reddediyoruz ve bunların uygulanmasına izin verilmeyecek."

İki devletli çözümün uygulanmasının Filistin’in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üye olmasıyla mümkün olacağını belirten Abbas, "Barış ve güvenliğin tesisi, İsrail işgalinin sona erdirilmesiyle mümkündür." diye konuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248 Filistinli öldürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkmen elektriği ve doğal gazında büyük ölçekli projeleri birlikte üstlenmeye hazırız
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un doğum gününü kutladı
TOKİ Başkanı Bulut, Kahramanmaraş'ta incelemede bulundu

Benzer haberler

İsrail Savunma Bakanı "Hizbullah'ı İsrail sınırının 30 kilometre ötesine gönderme" sözü verdi

İsrail Savunma Bakanı "Hizbullah'ı İsrail sınırının 30 kilometre ötesine gönderme" sözü verdi

ABD Kongresi'nde "antisiyonizm, antisemitizme eşittir" ifadesi yer alan karar tasarısı kabul edildi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'li yetkiliyle "Gazze'yi" görüştü

İsrail: Gazze'deki savaşın başından bu yana ABD'den 200 uçak askeri yardım aldık

İsrail: Gazze'deki savaşın başından bu yana ABD'den 200 uçak askeri yardım aldık
İsrailli hak örgütü B'tselem: İsrail, Hamas'la değil Filistinli sivillerle savaşıyor

İsrailli hak örgütü B'tselem: İsrail, Hamas'la değil Filistinli sivillerle savaşıyor
BM: Gazze Şeridi’nin tamamı dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldi

BM: Gazze Şeridi’nin tamamı dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet