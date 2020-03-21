Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Berk Özkan   | 21.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Juventus'un Arjantinli yıldızında da Kovid-19 çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
İçişleri Bakanlığı lokanta ve restoranlar için yeni tedbirleri açıkladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Bu kütüphaneye giren çıkmak istemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçıdan destek

'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçıdan destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Usta için anma mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Usta için anma mesajı paylaştı