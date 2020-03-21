Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
İstanbul
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.