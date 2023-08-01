Dolar
26.96
Euro
29.60
Altın
1,953.91
ETH/USDT
1,831.60
BTC/USDT
28,883.00
BIST 100
7,202.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.

Cankut Taşdan  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Ankara

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaştı.

Uzun süreli takip sonucu Eser'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler harekete geçti.

Meslekten ihraç edilen Eser, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilenen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Arif Oktay Eser'in yakalandığı sırada rahat tavırlar içerisinde olduğu ve görevli polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz." şeklinde sözler sarf ettiği öğrenildi.

Zanlının, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işçi sendikaları temsilcileriyle bir araya geldi
İHH gönüllüleri olası sellere Sapanca Gölü'ndeki eğitimlerle hazırlanıyor
Bakan Uraloğlu: Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sürüyor
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Benzer haberler

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet