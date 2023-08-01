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İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sürüyor

İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanlarının, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine dün başlattığı grev sürüyor.

Haydar Toprakçı  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Grev nedeniyle şehrin ana arterleri olan Yeşillik, Akçay, Anadolu, Ankara, İnönü caddeleri ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda özellikle sabah saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar özel araçlarıyla iş yerine ulaşmaya çalıştı, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Şehir içi toplu ulaşım hizmetinin ek otobüs ve vapur seferleriyle karşılanmaya çalışıldığı kentte, bazı otobüs ve duraklarda yoğunluk oluştu.

Öte yandan, metro ve tramvay duraklarına, sendika yönetimi tarafından toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlığı konu alan bilgilendirme afişleri asıldı.

Çok sayıda metro aracının park halinde olduğu Halkapınar metro istasyonu girişine de "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı asıldı.

İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine kentteki metro ve tramvay istasyonları dün "Bu iş yerinde grev vardır" yazısı asılarak kapatılmıştı.

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