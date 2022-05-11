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Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

İstanbul Fatih'te raylı yola giren İETT otobüsü Aksaray yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı.

İbrahim Halil Aktürk, Kaan Bozdoğan   | 11.05.2022
Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Haseki Durağı yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

İlk belirlemelere göre, 6 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Fındıkzade istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.


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