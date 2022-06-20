İETT yol yardım aracı, metrobüse çarptı
İstanbul Bayrampaşa'da İETT yol yardım aracının, metrobüse arkadan çarpması nedeniyle metrobüs hattında araç yoğunluğu oluştu.
İstanbul
Beylikdüzü istikametine doğru seyir halinde olan ve Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağında yolcu indiren metrobüse, arkadan gelen İETT yol yardım aracı çarptı.
Kazanın ardından metrobüsten inen yolcular, yol bakım aracının sürücüsüne tepki gösterdi.
Olay nedeniyle bir süre metrobüs yolunda araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan metrobüsün ve yol yardım aracının çekilmesi üzerine hattaki trafik normale döndü.
Kaza sonrasında yaşanan anlar, vatandaş kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.