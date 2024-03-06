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Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada sürücüler yaralandı

Küçükçekmece'de yanlış yöne giren otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu sürücüler yaralandı.

Halis Akyıldız  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada sürücüler yaralandı

uİstanbul

D-100 kara yolu Sefaköy Yanyol'da benzin istasyonundan çıkarak ters yöne giren 06 BZH 448 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 HO 1859 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi, otomobil de savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, benzin istasyonundan çıkarak ters yöne giren otomobilin çarptığı İETT otobüsünün refüjü aşması, otomobilin de savrulması yer alıyor.


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