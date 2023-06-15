Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü
Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde 3 katlı bir apartmanın büyük kısmı çöktü. İlk belirlemelere göre çökme sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.
Eskisehir
Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak'ta yanında inşaat bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İlk belirlemeleri göre binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.