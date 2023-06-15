Dolar
23.65
Euro
25.90
Altın
1,958.57
ETH/USDT
1,666.70
BTC/USDT
25,414.00
BIST 100
5,495.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde 3 katlı bir apartmanın büyük kısmı çöktü. İlk belirlemelere göre çökme sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Emrah Yaşar  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü Fotoğraf: Emrah Yaşar - AA

Eskisehir

Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak'ta yanında inşaat bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İlk belirlemeleri göre binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
Adalet Bakanı Tunç, Zürih'teki provokasyonları kınadı
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü

Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

Eskişehir'in özel sesleri müziğin ritmiyle sahnede buluştu

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Hataylı Retibe, hayalini kurduğu öğretmenliğe 35 yaşında adım attı

Hataylı Retibe, hayalini kurduğu öğretmenliğe 35 yaşında adım attı
Eskişehir'de vatandaşlar gökyüzüyle buluştu

Eskişehir'de vatandaşlar gökyüzüyle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet