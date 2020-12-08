Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in tercihi 'Fındık' oldu
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Eskişehir
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, eserler hakkında bilgi aldı.
Büyükerşen, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Fındık" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yılmaz Büyükerşen, sporda da Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafa oy verdi.
Büyükerşen, haber kategorisinde ise Cristobal Venegas'ın "Şili'de sürpriz gösterici" karesini tercih etti.
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