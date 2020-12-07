Euro
9.50
Dolar
7.85
BIST 100
1,332.08
Altın
1,832.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda başladı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası Yatırım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.
logo
Sağlık, Koronavirüs

Vakalara ulaşmak için zamanla yarışırken Kovid-19'la da mücadele ediyorlar

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevlileri, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda zamanla yarışıp, mesleğin yükümlülüklerini yerine getirirken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.

Emrah Yaşar   | 07.12.2020
Vakalara ulaşmak için zamanla yarışırken Kovid-19'la da mücadele ediyorlar

Eskişehir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, ambulans servisinde paramedik olarak görevini sürdüren sağlık çalışanlarından Tuğba Gören, iş dışında kimseyle temasının olmadığını ancak grip gibi belirtiler göstermeye başlayınca yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Durumu amirlerine bildirdikten sonra kurumunun her gün sağlık durumu hakkında bilgi aldığını, kendini iyi hissedinceye kadar nöbetlerine gelmemesinde kolaylık sağlandığını ifade eden Gören, bu süreçte en büyük korkusunun, virüsü ailesine bulaştırmak olduğunu vurguladı.

Fatma Topkaya da eşinde Kovid-19 belirtileri görülünce mesai arkadaşlarını riske atmamak için durumu derhal kurum yetkililerine bildirdiğini söyledi.

Kendisinin ve ekibinin nöbetten çekildiğini, daha sonra ambulans dahil dinlenme odalarının dezenfekte edildiğini anlatan Topkaya, "Kovid-19 geçiren ağır hastaları da taşıdığımız için onların durumuna gelebileceğimden korktum. Özellikle hastalığın son iki gününde solunum sıkıntım oldu." ifadelerini kullandı.

Elif Canan Özka ise test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendisinden çok ailesinden endişe ettiğini belirterek "Halsizlik, ateş ve baş ağrısı şikayetlerim oldu. Hastalık süresi boyunca ailemle aynı evde yaşayıp hem de hastalığı onlara bulaştırmamaya çalışmak gerçekten zordu. Ne yazık ki anneme bulaştırdım. Annemin ve benim sağlık durumunun şu an iyi." dedi.

Acil tıp teknisyeni Demet Kara Özgür ise annesi ve babasının koronavirüse yakalanmasının ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade etti.

Kurumuna durumu ilettiği andan itibaren hem kendisi hem de ailesinin sağlık durumunun her gün takip edildiğini belirten Özgür, "Babamın oksijen seviyesi düşmeye başlayınca hastaneye yatırma kararı aldık. Babam bir gün serviste kaldı, oksijen seviyesi kritik düzeye gelince yoğun bakıma alındı ve bir hafta sonra vefat etti. Pandemi sürecinde en çok korktuğumuz şey aileme bulaşmasıydı ve bu, başımıza geldi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çinli Sinovac Biotech şirketine geliştirdiği aşı için 515 milyon dolarlık fon
105 yaşında Kovid-19'u yenmeyi başardı
Vakalara ulaşmak için zamanla yarışırken Kovid-19'la da mücadele ediyorlar
Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı
Almanların çoğu Kovid-19 aşısı yaptırmaya olumlu bakıyor

Benzer haberler

Vakalara ulaşmak için zamanla yarışırken Kovid-19'la da mücadele ediyorlar

Vakalara ulaşmak için zamanla yarışırken Kovid-19'la da mücadele ediyorlar

Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı

Almanların çoğu Kovid-19 aşısı yaptırmaya olumlu bakıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yoğunluk

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yoğunluk

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 67 milyon 393 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 67 milyon 393 bini aştı
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi