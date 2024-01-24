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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Türkiye-İran İş Forumu’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Türkiye-İran İş Forumu’nda konuşuyor.
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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Talha Koca  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum

Kentte, park halindeki araçlar beyaza büründü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir ile karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Trafik polisleri ise tır, çekici ve ağır tonajlı araçları durdurarak, kara yolunda dikkatli seyretmeleri ve zincirsiz şekilde yola çıkmamaları yönünde uyardı.

Etkisini sürdüren kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi ile Çifte Minareli Medrese ise dronla görüntülendi.

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