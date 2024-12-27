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Emniyet Genel Müdürlüğünden Temel Özel Harekat Kursu duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı tarafından düzenlenecek Temel Özel Harekat Kursu için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Emniyet Genel Müdürlüğünden Temel Özel Harekat Kursu duyurusu

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özel Harekat Başkanlığınca düzenlenecek kursa, 30 yaşından gün almamış, emniyet hizmetleri sınıfı mensubu polis memuru ve üst rütbeli erkek personel kabul edilecek.

Kurs için 31 Ocak 2025 günü saat 17.00'ye kadar başvuru yapılabilecek.

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