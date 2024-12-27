Emniyet Genel Müdürlüğünden Temel Özel Harekat Kursu duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı tarafından düzenlenecek Temel Özel Harekat Kursu için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özel Harekat Başkanlığınca düzenlenecek kursa, 30 yaşından gün almamış, emniyet hizmetleri sınıfı mensubu polis memuru ve üst rütbeli erkek personel kabul edilecek.
Kurs için 31 Ocak 2025 günü saat 17.00'ye kadar başvuru yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.