Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor
Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.
Eskişehir
Kar yağışına yakalanan vatandaşlar, kentin beyaza bürünen kısımlarında fotoğraf çektirdi.
Polis ekipleri trafikte gerekli önlemleri alırken, sürücüler de araçlarıyla trafikte kontrollü şekilde ilerledi.
Belediye ve Karayolları ekipleri, trafikte yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı önlemler aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.