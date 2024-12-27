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Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor

Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Günhan Özceylan  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor

Eskişehir

Kar yağışına yakalanan vatandaşlar, kentin beyaza bürünen kısımlarında fotoğraf çektirdi.

Polis ekipleri trafikte gerekli önlemleri alırken, sürücüler de araçlarıyla trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri, trafikte yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı önlemler aldı.

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