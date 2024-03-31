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Emine Erdoğan'dan Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mustafa Hatipoğlu  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Emine Erdoğan'dan Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu kullandık. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Huzur ve güven içerisinde bir oy kullanma süreci için vazife başında olan tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte oy kullanan Emine Erdoğan'ın paylaşımında bu ana ilişkin fotoğraflar da yer aldı.


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