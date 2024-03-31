Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oyunu kullanan 73 yaşındaki Hasan Çay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özden Doğan  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü

Manisa

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda kurulan 1087 numaralı sandıkta oyunu kullanan Hasan Çay, sınıfta fenalaştı. Çay, sandalyeden düşünce sandık görevlileri müdahale etti.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çay, kurtarılamadı.

Görgü tanığı Cafer Saban, "Hasan Çay oyunu kullandı ardından imzasını da attı. Rahatsızlandığını söyleyip sandalyeye oturdu. Sonra 'Cafer' diye benim ismimi söyleyerek düştü. Hemen ambulans çağırdık." diye konuştu.

Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay ise oy vermek için amcasıyla aynı okula gittiğini ifade ederek, "Ayrı sandıklarda kullandık, sonra ben eve döndüm. Rahatsızlandığını öğrenince hastaneye geldik. Çok üzgünüz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin paylaşım
Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye bu seçimi geride bıraktıktan sonra Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok daha hızlı yürüyecek
İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı
Bayburt'ta muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar yöresel kıyafetlerle oy kullandı

Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar yöresel kıyafetlerle oy kullandı

Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü

Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turist yoğunluğu

Aydın'da bazı seçmenler efe kıyafetleriyle oy kullandı

Aydın'da bazı seçmenler efe kıyafetleriyle oy kullandı
Seçim 2024

Seçim 2024
Yerel yönetim adayları oylarını kullanıyor

Yerel yönetim adayları oylarını kullanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet