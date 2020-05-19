Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Emine Erdoğan, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, gecenin bereketinden istifade edebilmeyi temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin İslam alemi ve insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, gecenin bereketinden istifade edebilmeyi temenni ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 19, 2020
Emine Erdoğan iletisinde, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, gecenin bereketinden istifade edebilmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.