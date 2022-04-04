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Emine Erdoğan'dan iftar sofrasında misafir oldukları aileye teşekkür

Emine Erdoğan, Ümraniye'de iftar sofrasında misafir oldukları Kılıçaslan ailesine teşekkür etti.

Sefa Mutlu   | 04.04.2022
Emine Erdoğan'dan iftar sofrasında misafir oldukları aileye teşekkür

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul'da Kılıçaslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

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