Emine Erdoğan'dan iftar sofrasında misafir oldukları aileye teşekkür
Emine Erdoğan, Ümraniye'de iftar sofrasında misafir oldukları Kılıçaslan ailesine teşekkür etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul'da Kılıçaslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın." ifadelerini kullandı.
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Bugün İstanbul'da Kılıçarslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 4, 2022
İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. #Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın... pic.twitter.com/dngcNFOhMd