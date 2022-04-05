Dolar
14.71
Euro
16.16
Altın
1,927.08
ETH/USDT
3,524.00
BTC/USDT
46,676.00
BIST 100
2,323.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, sahte 4 milyon 260 bin dolar ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir   | 05.04.2022
İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı

İstanbul

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 3 Nisan'da İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, kesimi yapılmış ve basımı devam eden sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 4 milyon 260 bin dolar ile 5 milyon dolar basılabilecek pelür kağıt ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı
Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı

Benzer haberler

İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı

İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı

İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Jandarma komandolar Amanoslar'da terör örgütüyle mücadeleyi sürdürüyor

Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu başlatıldı
Adana'da 74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi