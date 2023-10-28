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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Emine Erdoğan'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı

Zeynep Rakipoğlu  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Emine Erdoğan'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze'deki annelerin, çocukların ve tüm masumların sessiz çığlığına ses olmak için İstanbul'dan dünyaya hep bir ağızdan haykırdıklarını belirterek, "Bugün, birlik ve beraberliğimizle gösterdiğimiz dayanışmanın Gazze halkına güç olmasını diliyor, Rabb'imden şehit olan Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa niyaz ediyorum." dedi.

Emine Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'deki annelerin, çocukların ve tüm masumların sessiz çığlığına ses olmak için İstanbul'dan dünyaya hep bir ağızdan haykırdık. Günlerdir ölümle mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin acısını yüreklerimizde taşıyoruz. Ne zaman ki İsrail zulmü duracak, Gazze'de çocukların güven içerisinde oyunlar oynadığını göreceğiz, ancak o gün insanlıktan, vicdan ve merhametten bahsedebileceğiz. İşte o gün bizim de gönlümüz ve zihnimiz feraha erişecek. O vakte kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün, birlik ve beraberliğimizle gösterdiğimiz dayanışmanın Gazze halkına güç olmasını diliyor, Rabb'imden şehit olan Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa niyaz ediyorum."

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Emine Erdoğan'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı

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