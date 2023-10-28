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SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde Anıtkabir semalarında prova yaptı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında prova uçuşu yaptı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarındaki prova uçuşu kapsamında çeşitli manevralar gerçekleştirdi.

Başkentin birçok noktasında vatandaşlar uçuş provasını ilgi ve heyecanla takip etti.

İzleyenlerin beğenisini toplayan uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

SOLOTÜRK'ün provası yaklaşık 25 dakika sürdü. Anıtkabir'de gösteri uçuşu yarın saat 13.00'te düzenlenecek.

Anıtkabir'de Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlıklar devam ediyor

Öte yandan, Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Anıtkabir, bugün saat 16.00'da ziyarete kapatıldı.

Anıtkabir'de tören alanı ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılırken, tören için planlamalar yapıldı.

Vatandaşlar yarınki törenin ardından saat 22.00'ye kadar Anıtkabir'i ziyaret edebilecek.

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