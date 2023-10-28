Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü
Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü.
İstanbul
Gençosman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmaları sırasında çökme meydana geldi.
Çökme sırasında arkasındaki iki apartmanda da hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hasar oluşan binalarda enkaz altında kimsenin olup olmadığı yönünde ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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