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Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü.

İbrahim Halil Aktürk, Semra Orkan  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü

İstanbul

Gençosman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmaları sırasında çökme meydana geldi.

Çökme sırasında arkasındaki iki apartmanda da hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasar oluşan binalarda enkaz altında kimsenin olup olmadığı yönünde ekiplerin çalışmaları sürüyor.



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