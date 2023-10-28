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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İtalya’nın başkenti Roma’da, Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için kıyamdayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz gibi Gazze için de kıyamdayız." dedi.

28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için kıyamdayız Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde konuşuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının coşkusunu, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız.

Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz gibi Gazze için de kıyamdayız.

Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var, Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş, yazıklar olsun.

Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük.

Bugün birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor. Hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor.

Biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, onunla birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz.

Hamas terör örgütü değildir dedim ya bundan İsrail çok rahatsız oldu, bunu söyleyeceğinizi biliyorduk, bunu bildiğimiz için de açık, net olarak ifade ettik.

(İsrail) Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor.

İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan ihanet haritası çıkar.

1947'de Gazze, Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün.

Dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah göz yaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor.

Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece, günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur.

Ey Batı size sesleniyorum. Yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi.

Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu, İsrail açıkça savaş suçu işliyor."

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