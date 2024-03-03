Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Emine Erdoğan, paylaşımında, "Antalya Diplomasi Forumu, krizlerin gölgesinde dahi diplomasiyi öne çıkarmak için dünyaya verilen güçlü bir mesaj. Unutmamalıyız ki daha adil bir dünya, birlik, diyalog ve işbirliğiyle mümkün." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.
Farklı coğrafyaları, farklı dil ve kültürleri aynı barış umudunda buluşturan üçüncü Antalya Diplomasi Forumu, krizlerin gölgesinde dahi diplomasiyi öne çıkarmak için dünyaya verilen güçlü bir mesaj.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 3, 2024
Unutmamalıyız ki, daha adil bir dünya; birlik, diyalog ve iş birliğiyle mümkün.… pic.twitter.com/L7BcQS8rdP
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Farklı coğrafyaları, farklı dil ve kültürleri aynı barış umudunda buluşturan üçüncü Antalya Diplomasi Forumu, krizlerin gölgesinde dahi diplomasiyi öne çıkarmak için dünyaya verilen güçlü bir mesaj. Unutmamalıyız ki daha adil bir dünya, birlik, diyalog ve işbirliğiyle mümkün." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında foruma ilişkin görüntülere de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.