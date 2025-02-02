Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.
Ankara
Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.
Bunlardan 4 ila 4,8 arasında, toplam 8 deprem kayıtlara geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.